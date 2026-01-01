MLB: El Calendario clave rumbo al Opening Day 2026

Suscríbete a nuestros canales

Las Grandes Ligas arrancan su cuenta regresiva hacia el Opening Day 2026. Hay un calendario cargado de eventos clave desde el 9 de enero, hasta que comience el primer encuentro de la temporada regular. Un año donde nuevamente el equipo a vencer serán los Dodgers de Los Ángeles.

El 9 de enero vence el plazo para presentar casos de arbitraje salarial, seguido por el inicio del período de firmas internacionales el 15 de enero. El 20 de enero se anunciará la nueva clase del Salón de la Fama, mientras que entre el 26 de enero y el 20 de febrero se celebrarán las audiencias de arbitraje.

A mediados de febrero comenzará el Spring Training, con los equipos afinando detalles. Del 5 al 17 de marzo se disputará el Clásico Mundial de Béisbol; seguidamente Yankees vs Gigantes el 25 de marzo en el Opening Night. Y finalmente el 26 de marzo el Opening Day de la MLB 2026.

¿Cuáles son los peloteros más destacados de la agencia libre 2026 que no tienen equipos?

Ya terminó 2025 y ahora arranca un 2026 que será muy movido para las Grandes Ligas. De hecho, para este 1-1-26 hay una serie de jugadores que aún no tienen equipo: Kyle tucker, Bo Bichette, Alex Bregman, Framber Valdez y Ranger Suárez son solo algunas de las estrellas sin contrato.

Tucker aspira a un contrato de al menos 40 millones por temporadas y a sus 28 años podría incluso recibir ofertas de 10 años. Es el agente libre con mejor mercado, pero no ha sido fácil sus movimientos; entendiendo que seguir esperando lo condicionará a su objetivo.

Bregman y Bichette pueden volver a sus antiguos equipos, pero lo harán por el valor justo. Algo que colocan en la mesa sus ex organizaciones, lo que no termina de ser del agrado de ambos peloteros. En ese contexto, serán un enero bastante movido con muchos desenlaces interesantes.