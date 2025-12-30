WBC: República Dominicana no contará con este lanzador para el Clásico

Suscríbete a nuestros canales

La República Dominicana cuenta con una cantidad de estrellas impresionantes para el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Sin embargo, nadie imaginó que muchas de sus figuras se estuvieran bajando de la competición; el último fue un lanzador estrella que prioriza su próximo contrato.

El equipos quisqueyano cuenta con una lineup superlativo para vencer a cualquier equipo en el Clásico; pero a nivel de pitcheo están bastante justos por la última baja confirmada. Freddy Peralta rechaza disputar el Mundial de Beisbol para descansar y centrarse en su próximo contrato en Grandes Ligas.

La ausencia de Peralta es un fuerte golpe al pitcheo de RD, ya que lo tenías como as de rotación. A sus 29 años y estando en su último año de contrato (2027 será agente libre) el pelotero prioriza el descanso, para tener todas sus opciones y optar por un contrato de al menos 120 millones de dólares.

Freddy Peralta está en la quiniela de muchos equipos de Grandes Ligas para 2026

Es normal que el Freddy Peralta no sienta la necesidad de arriesgarse en 2026. Ha estado batallando con Cerveceros de Milwaukee por una extensión de contrato que no llega. Ahora con su nombre entre rumores de varios equipos y su último año de contrato, lo mejor es mantenerse sano y pelear en la agencia libre.

Peralta proyecta 5x30 en la agencia libre, pero ha estado involucrado en cambios con: Red Sox, Mets, Gigantes, Padres, Yankees, Marineros y Azulejos. No importa como termine el dominicano, traspasado o cumpliendo su contrato, estará en negociaciones importantes en su carrera.

Números de Freddy Peralta en su carrera

Freddy Peralta ha tenido una carrera brillante en Grandes Ligas. Ha sido subestimado por Cerveceros de Milwaukee y ha rendido como un autentico as de rotación. Solo hace falta ver su 2025 con: 17-6 y 2.70 de efectividad para completar una de sus temporadas más letales en la liga.

Números de Peralta en su carrera:

- 211 juegos, 162 aperturas, 70-42, 3.59 efectividad, 1-4 salvados, 931.0 entradas, 694 hits, 371 carreras limpias, 118 jonrones, 360 boletos, 1153 ponches, 1.13 WHIP