Cerveceros de Milwaukee no tiene rival en MLB según esta estadística (+Dato)

Cerveceros de Milwaukee ha sido el equipo más consistente durante la temporada regular de 2025 en Grandes Ligas, pues no es coincidencia que se convirtieran en el primer equipo en clasificar a la postemporada.

De hecho, esta es la séptima campaña diciendo presente en Playoffs durante los últimos 8 años, para el conjunto de Wisconsin.

Sin embargo, esta zafra su tasa de éxito es superlativa, no en vano poseen 35 juegos sobre los .500 (media de .614 en porcentaje de victorias) por primera vez en la historia de la franquicia.

Asimismo, están a solo días de concretar su conquista del banderín en la división central de la Liga Nacional por tercera temporada consecutiva y cuarta vez en los últimos 5 años.

Sin contendientes hasta ahora

Más allá de ser lógicamente el conjunto más ganador de Major League Baseball (MLB), con tres juegos de diferencia de Filis de Filadelfia (segundo en este apartado), su dominio se explica con resultados.

De hecho, en lo que va de campaña han demostrado no tener rival, barriendo a múltiples contendientes directos en la Liga Nacional y otros grandes equipos de Las Mayores.

Hasta ahora, suman un total de 12 barridas este 2025, ante los siguientes conjuntos: Medias Rojas de Boston, Dodgers de Los Ángeles (dos veces), Filis de Filadelfia, Mellizos de Minnesota, Nacionales de Washington (en dos oportunidades), Bravos de Atlanta, Mets de Nueva York, Piratas de Pittsburgh (dos ocasiones) y Angelinos de Anaheim.