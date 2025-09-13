Milwaukee, el primer equipo en Grandes Ligas en alcanzar esta cantidad de victorias (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Cerveceros de Milwaukee derrotaron este viernes a los Cardenales de San Luis ocho (8) carreras por dos (2) y se convirtieron en el primer conjunto de Las Mayores en alcanzar los 90 triunfos en esta temporada.

El conjunto lupuloso tiene el mejor récord de todas las Grandes Ligas: dos juegos por encima de sus más cercanos perseguidores, los Filis de Filadelfia; cinco por encima de los Azulejos de Toronto; y seis de los Tigres de Detroit.

La victoria

Los representantes de Wisconsin se afianzaron en una gran actuación del derecho Quinn Priester, quien trabajó por espacio de 5.1 tercios de entradas, en los que permitió apenas cinco imparables, dos carreras, otorgó un boleto y ponchó a cinco.

La victoria significó la décima segunda decisión ganadora de manera consecutiva para el diestro. El conjunto ha ganado cada uno de los últimos 18 juegos en los que ha lanzado Priester, incluyendo 15 aperturas, la racha más larga para un abridor en la historia del club.

Asimismo, dicho triunfo ante San Luis, significó la décima segunda ocasión en que la franquicia alcanza tal número de victorias. El tope de los Cerveceros es de 96 triunfos, cifra que ha logrado en par de ocasiones: 2011 y 2018.