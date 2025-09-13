Así se jugará este 13 de septiembre en MLB

Suscríbete a nuestros canales

Este 13 de septiembre se dará una nueva jornada en MLB, siendo la recta final de la temporada 2025, con mucho por definirse, tanto en los lideratos de las diferentes divisiones como en los comodines de la Liga Nacional y la Americana.

Muchas miradas estarán en la serie que mide a Rangers de Texas y Mets de Nueva York, pues ambos conjuntos están luchando por un cupo para los Playoffs. Aunque, los demás compromisos tendrán su cuota de emoción.

Juego pautados para el 13 de septiembre en MLB

2:20 PM: Rays de Tampa Bay vs Cachorros de Chicago

3:07 PM: Orioles de Baltimore vs Azulejos de Toronto

4:05: PM: Piratas de Pittsburgh vs Nacionales de Washington

4:10 PM: Rangers de Texas vs Mets de Nueva York

4:10 PM: Tigres de Detroit vs Marlins de Miami

4:10 PM: Yankees de Nueva York vs Medias Rojas de Boston

6:05 PM: Reales de Kansas City vs Filis de Filadelfia

6:10 PM: Medias Blancas de Chicago vs Guardianes de Cleveland

7:10 PM: Cascabeles de Arizona vs Mellizos de Minnesota

7:15 PM: Astros de Houston vs Bravos de Atlanta

8:15 PM: Cardenales de San Luis vs Cerveceros de Milwaukee

8:40 PM: Rockies de Colorado vs Padres de San Diego

9:05 PM: Dodgers de Los Angels vs Gigantes de San Francisco

9:40 PM: Angelinos de Los Angeles vs Marineros de Seattle

10:05 PM: Rojos de Cincinnati vs Atléticos de Oakland