Registro de vehículos en el INTT: Guía completa para hacerlo en línea paso a paso

El INTT permite a los ciudadanos registrar sus vehículos a través de su plataforma en línea, evitando filas y agilizando el proceso, esta modalidad digital está pensada para que los usuarios puedan completar gran parte del trámite desde su hogar, garantizando comodidad y eficiencia en la gestión de documentos vehiculares.

Primeros pasos en la web

Para iniciar el registro, se debe ingresar a la página oficial del INTT: www.intt.gob.ve. Luego, se selecciona la opción “Registro” y posteriormente “Vehículo”. Esta sección habilita los formularios necesarios y guía al usuario a través de cada etapa del proceso digital, permitiendo completar el registro con seguridad y facilidad.

El sistema solicita indicar la oficina más cercana al domicilio del solicitante y especificar el tipo de vehículo que se registrará, esta información ayuda a organizar citas y trámites, optimizando la atención presencial y asegurando que los documentos sean procesados correctamente según la ubicación del usuario.

Ingreso de datos del vehículo a través del INTT

El siguiente paso consiste en completar los datos del vehículo que figuran en el certificado de origen, incluyendo marca, modelo, número de chasis, número de motor y año de fabricación.

Una vez ingresados todos los datos, el INTT permite realizar el pago del trámite directamente en la plataforma. Posteriormente, el usuario debe acudir a la oficina seleccionada con los documentos solicitados, incluido el comprobante de pago, para la verificación física y la entrega del registro definitivo.

Ventajas del registro en línea

El registro digital de vehículos mediante el INTT ofrece múltiples beneficios: