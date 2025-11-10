Actualiza tus documentos: INTT realizará operativos en varios estados

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció en sus redes sociales una jornada especial de trámites vehiculares que se llevará a cabo a partir del lunes 10 de noviembre y hasta el 15 de noviembre del año en curso. Estos operativos tienen como objetivo promover la actualización de la documentación requerida para la circulación legal de vehículos.

Estados beneficiados

La jornada de actualización del INTT que se desplegará en la segunda semana de noviembre, que busca acercar los servicios del ente regulador a la población, abarcará cinco estados. Los beneficiados serán los iudadanos residenciados en Táchira, Monagas, Mérida, Zulia y Bolívar.

Servicios disponibles y cronograma

Durante estos operativos especiales, los ciudadanos podrán gestionar una variedad de trámites esenciales. Los servicios ofrecidos por el INTT incluyen la emisión y renovación de licencias para conducir, la realización de traspasos vehiculares, el procesamiento de registros originales de vehículos, además de la prestación de asesorías especializadas y otros servicios relacionados con el transporte terrestre.

El cronograma de atención, que inicia el lunes 10 de noviembre, presenta la siguiente distribución geográfica:

Lunes, 10 de noviembre: La jornada arranca en el estado Táchira , específicamente en el municipio García de Hevia, con el punto de atención ubicado en la Casa Comunal, kilómetro 7.

Martes, 11 de noviembre: Los operativos se extienden al estado Monagas , en la urbanización Las Vírgenes de la avenida principal de Los Guaritos. Paralelamente, habrá servicio en Mérida , en la carrera 6 entre calle 6 y 7, del sector El Corozo, municipio Tovar, y se mantendrá activo un punto en la Plaza Bolívar de García de Hevia, en Táchira .

Miércoles, 12 de noviembre: El INTT desplegará un total de cuatro puntos activos, repartidos en los estados Mérida y Táchira , sumando además dos ubicaciones en Zulia : la sede de Petrowayu y La Cañada de Urdaneta.

Sábado, 15 de noviembre: La jornada culminará en el estado Bolívar, con atención al público en la avenida principal del barrio Los Próceres.

Con estas iniciativas, el INTT busca facilitar a los usuarios la regularización de sus documentos, contribuyendo a la seguridad jurídica y vial en el territorio nacional.