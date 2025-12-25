LVBP: Leones aspira a estos resultados el viernes para mantenerse con vida

Suscríbete a nuestros canales

Para los Leones del Caracas ya no existe margen de error. Luego de la pausa navideña, la temporada 2025-2026 de la LVBP retomará sus actividades este viernes 26 de diciembre, con lo que será la penúltima jornada de la ronda regular en la que muchas cosas podrían definirse, siendo una de esas el destino del conjunto melenudo.

Leones, a ganar y ligar

Con un récord de 24 victorias y 30 derrotas, los dirigidos por el manager José Alguacil están en la obligación de ganar sus dos encuentros restantes, además de ligar otros resultados. Y es que en caso de que nada de eso suceda, muy probablemente se convertirán en el primer equipo eliminado de esta zafra.

Para este viernes, los Leones del Caracas viajarán hasta Barquisimeto para medir fuerzas contra los ya clasificados Cardenales de Lara, en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez. Allí, tal como se mencionó anteriormente, lo único que le vale a los capitalinos es conquistar un triunfo.

Pero eso no será suficiente. Y es que en otras latitudes del país, Tiburones de La Guaira y Tigres de Aragua también intentarán sumar victorias que les permita aferrarse más a los puestos de Comodín. De hecho, en caso de que escualos o bengalíes ganen sus respectivas citas, eso automáticamente eliminaría de la contienda a los melenudos.

