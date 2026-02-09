¿Qué le pasa a Julián Álvarez? El argentino atraviesa su peor sequía en Europa

Suscríbete a nuestros canales

El Atlético de Madrid cayó en LaLiga en su duelo por la jornada 23. Lo hizo 0-1 ante un Betis, que curiosamente venía de caer 5-0 en la misma semana contra el mismo rival, pero por Copa del Rey. Ahora, el revés no fue lo único que quedo expuesto para los colchoneros, sino que también empieza a preocupar la situación de un nombre propio: Julián Álvarez.

El argentino fue titular en el partido, compartiendo ataque con el flamante nuevo refuerzo del equipo, Ademola Lookman, y curiosamente aumentó una cifra nada habitual en el campeón del mundo en Qatar 2022.

Esa no es otra que la sequía que tiene en el aspecto goleador, una que ya suma hasta 820 minutos sin saber lo que es encontrarse con las redes contrarias. Para que se tenga una idea sobre lo raro de esta cifra es que viene a ser la peor racha de minutos sin goles desde que el delantero está viendo acción en suelo europeo.

Su último gol data desde el año 2025, es decir, tiene todo el 2026 sin celebrar un gol suyo. El más reciente se dio el 9 de diciembre en la victoria 3-2 del Atlético de Madrid sobre PSV por Champions.

Julián Álvarez en la mira de Barcelona y Chelsea

La situación del ariete albiceleste es preocupante, pero aún no tanto como para quitar los focos que desde otros equipos se muestran por él. Y es que Julián ha destacado tanto en el pasado que grandes clubes quieren tenerlo en sus filas.

Ejemplo de esto son las informaciones que señalan que Barcelona es una de esas instituciones que lo tendría en agenda y el único impedimento hasta ahora estaría en las exigencias económicas que desde el Atlético se exigirían, con unos alrededor de 100 millones de euros por su fichaje.

A su vez, recientemente también desde Inglaterra surgió el nombre del Chelsea, equipo acostumbrado a poner mucho dinero sobre la mesa y que ya sabe lo que es este jugador, sobre todo por su paso por el Manchester City.

Lo cierto es que aún queda mucha temporada por delante y Julián Alvarez tiene la misión de poner fin a la larga sequía que ya presenta sin anotar goles, mientras es uno de los futbolistas que se espera a que estén en el Mundial 2026.