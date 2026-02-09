Super Bowl LX: Ricky Martin y Lady Gaga los invitados de Bad Bunny en el medio tiempo

Suscríbete a nuestros canales

El cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny realizó un show único, especial y resaltando la cultural latina en el medio tiempo del Super Bowl 2026. El Levi's Stadium en Santa Clara, California, se estremeció con el repertorio que dio el boricua de 31 años.

Bad Bunny brillando

Benito comenzó el show cantando su éxito "Tití me preguntó", en una escenografía repleta de vegetación, colores y la bandera de Puerto Rico, brillando en cada rincón.

Vestido de blanco, con lentes y mucha energía, el ganador de tres premios Grammy este 2026, demostró que entregó mucho tiempo, ensayos y fuerza para dar un espectáculo único al público de todo el mundo.

Entre los éxitos cantados por el popular “Conejo malo” se encuentran:

"Yo perreo sola"

"Si Tu Novio No Te Mama el Cul*"

"Party"

"EoO"

"BAILE INoLVIDABLE"

"NUEVAYoL"

"El Apagón"

"CAFé CON RON"

"Debí tirar más fotos", está última con enorme éxito en el 2025 y este 2026, convirtiéndose en un himno infaltable en cualquier celebración.

Invitados especiales

Pero Bad Bunny no brilló solo, la cantante Lady Gaga estuvo acompañándolo en el show con un vestido en color azul, y bailando con mucha energía salsa.

Gaga entonó a todo pulmón su popular éxito “Die With a Smile”, que hizo despertar gritos y emoción en el público, por la diversidad musical en el importante escenario.

Ricky Martin

De boricua a boricua compartieron un momento especial en el Levi's Stadium. El exMenudo cantó “Lo que le pasó a Hawaii”, siendo una presentación muy corta, que dejó al público con ganas de más.

Sin embargo, fue un momento único para el mundo con un Super Bowl repleto del sabor latino.

Pedro Pascal, también estuvo en la casita junto a otros invitados como Karol G, Cardi B y Ronald Acuña JR.