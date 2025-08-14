Karol G será la protagonista del show de medio tiempo en la NFL ¡Qué éxito!

Suscríbete a nuestros canales

En lo que se asemeja a una jugada digna de un highlight, ‘La Bichota’ Karol G, fue seleccionada para encabezar el espectáculo musical durante el medio tiempo del primer partido oficial de la temporada 2025 de la NFL.

El evento se disputará en Brasil y ya lo catalogan como el “propio superbowl” de la colombiana, pero, esta vez con un sabor tropical y latinoamericano, fiel a su más reciente álbum “Tropicoqueta”.

Karol G debuta en la NFL

Este encuentro, que enfrentará a los actuales campeones Kansas City Chiefs contra los Los Angeles Chargers en el estadio Corinthians Arena de São Paulo, marca la primera vez que un partido oficial de la NFL se celebra en Sudamérica y la primera retransmisión global y gratuita vía YouTube.

La intérprete de “Se puso linda”, con su último disco, se alista para llevar el próximo 5 de septiembre el ritmo latino al corazón del espectáculo deportivo americano, un paso valiente que mezcla cultura y poder femenino, sello que ha dejado durante toda su carrera.

Las emociones de Karol G

“Este año ha sido increíble, y formar parte de un momento tan importante como la primera retransmisión en directo de la NFL en YouTube es perfecto”, expresó la reggaetonera en un comunicado.

Seguido, puntualizó que: “Con mi último álbum Tropicoqueta, quise representar las muchas facetas de mi cultura latina, algo que me apasiona profundamente. Estoy emocionada de llevar esa misma energía y orgullo a este escenario global”.

Actuación en la Copa América

Antes de formar parte de este espectáculo de fútbol americano, la antioqueña ya había dicho presente en un partido de fútbol tradicional, cuando le tocó entonar las notas del himno de Colombia en uno de los partidos de la Copa América.

El 14 de julio de 2024, pisó el Hard Rock Stadium en Miami, donde se disputó la final entre Colombia – Argentina. Vestida con una camiseta de su selección, minifalda de cuero y botas altas, la artista imprimió estilo, orgullo y emoción por lo que estaba viviendo su país en la copa.