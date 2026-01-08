Medvedev busca las semifinales en Brisbane: ¿Podrá el "Lucky Loser" Majchrzak frenarlo?

Suscríbete a nuestros canales

Los cuartos de final del ATP 250 de Brisbane nos presentan un duelo inédito y vibrante el 8 de enero. El máximo favorito y actual número 13 del mundo, Daniil Medvedev, se enfrenta a la revelación del torneo, el polaco Kamil Majchrzak, en una batalla por un boleto a las semifinales sobre la rápida superficie de pista dura australiana.

Daniil Medvedev: El muro moscovita busca el título

Medvedev ha iniciado la temporada 2026 con una autoridad incuestionable. En sus rondas previas, despachó a Marton Fucsovics y Frances Tiafoe (6-3, 6-2) sin ceder un solo set. Bajo la nueva guía técnica de Thomas Johansson, el ruso muestra una eficiencia letal: ha ganado el 61% de sus puntos con el primer servicio y mantiene una precisión del 91% en el segundo.

Su principal fortaleza en Brisbane es la capacidad de absorber la potencia rival y devolver bolas imposibles, obligando al contrario al error no forzado. Aunque las dobles faltas (5% de sus saques) son su pequeño talón de Aquiles, su experiencia en instancias finales lo posiciona como el gran candidato al título.

Kamil Majchrzak: La resiliencia del "Lucky Loser"

Majchrzak está viviendo una semana de ensueño. Tras ingresar al cuadro principal como perdedor afortunado (lucky loser), el polaco ha demostrado una fortaleza mental de hierro. Su victoria en octavos ante el gigante Reilly Opelka fue épica: tres desempates (6-7, 7-6, 7-6) donde sobrevivió a 44 saques directos del estadounidense.

Kamil promedia más de 9 saques directos por partido en este torneo, una herramienta que será vital para intentar desbordar la defensa de Medvedev. Sin embargo, el desgaste físico tras más de 7 horas acumuladas en pista frente a la frescura del ruso (quien apenas ha jugado 2 horas) podría ser el factor decisivo.

Pronóstico y tendencias de apuestas

Este será el primer enfrentamiento oficial entre ambos. Las cuotas reflejan el favoritismo del ruso con un -667 frente al +350 de Majchrzak.

Elección de MeridianoBet : Hándicap Daniil Medvedev (-4.5), jugada que se cotiza en -102 . Se espera que la jerarquía del ex número uno y su menor tiempo de desgaste en cancha le permitan dominar los intercambios largos y quebrar el servicio del polaco en momentos clave.

Dato de valor: Dada la solidez defensiva de Medvedev, la opción de Menos de 21.5 juegos (-112) es estadísticamente probable.

R: Luimar González