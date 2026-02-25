Hipódromo toma acciones contra paramédico que sufrió “intoxicación por alcohol”

Suscríbete a nuestros canales

El jurado hípico (comisarios) del hipódromo Turf Paradise, en Arizona, impuso una sanción al paramédico Robert Winters, quien, según el cuerpo colegiado, se negó a someterse a una prueba de alcoholemia después de que “encontraron razones para creer que había consumido alcohol y/o estaba ebrio”.

La información, difundida por el medio norteamericano Thoroughbred Daily News, señala que Winters se negó a pasar por los controles de alcohol; ante ello, los comisarios decidieron suspenderlo por 90 días y prohibirle la entrada a todas las instalaciones bajo la jurisdicción del Departamento de Juegos de Arizona.

El hecho ocurrió el sábado 14 de febrero, pero aún no está claro si, en esa fecha, el paramédico formaba parte del equipo asignado a la ambulancia para los ejercicios matutinos o a la atención del propio día de carreras.

Aunque las autoridades no han emitido un comunicado oficial, los comisarios dejaron constancia de lo sucedido y señalan que cuentan con “pruebas sustanciales” para determinar que Robert Winters estaba bajo los efectos del alcohol.

La situación ha generado polémica en la comunidad hípica del estado y, aunque la sanción recae por ahora sobre Winters, se desconoce si éste recurrirá la decisión mediante una apelación para poder continuar ejerciendo su profesión.