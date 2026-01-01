¡3.000 Victorias! Orlando Mojica sella una carrera de éxito en Turf Paradise

Suscríbete a nuestros canales

El hipismo celebró una jornada memorable el pasado 30 de diciembre en Turf Paradise. El jinete puertorriqueño Orlando Mojica alcanzó la significativa marca de 3.000 triunfos en su carrera profesional, un hito que reafirma su dilatada y exitosa trayectoria en los circuitos de Estados Unidos.

El lauro que selló la cifra redonda se produjo en la cuarta carrera del programa. Mojica condujo a la victoria al ejemplar Logical Myth, propiedad de Charles Garvey, un resultado que desató la celebración en el óvalo de Arizona.

Trayectoria y Legado Familiar

Originario de Puerto Rico, Mojica inició su camino en el mundo del turf a una edad muy temprana. Posteriormente, emigró a Estados Unidos, un movimiento que siguió los pasos de su padre y su hermano, ambos jinetes respetados en la hípica.

A lo largo de los años, Mojica se convirtió en una figura familiar y exitosa en Turf Paradise. Además, compite de manera regular en pistas importantes como Oaklawn Park y en los circuitos del Medio Oeste y el Suroeste, zonas donde forjó gran parte de su reputación.

Victorias Clásicas y Ganancias Millonarias

Orlando Mojica ostenta una carrera distinguida como ganador de múltiples clásicos. Entre los puntos más destacados de su palmarés se cuentan victorias importantes en pruebas de Grado. En 2019, se impuso en el Honeybee Stakes (Grado 3) en Oaklawn Park, a bordo de Chocolate Kisses. Diez años antes, en 2009, ganó el Bourbonette Oaks (Grado 3) en Turfway Park con la yegua Hot Cha Cha.

El impacto de su labor se traduce también en las cifras económicas: los caballos que montó Mojica acumulan ganancias que superan los $59,4 millones de dólares a lo largo de su trayectoria.

Un Hito en la Historia del Turf

El logro de las 3.000 victorias subraya la importancia de su carrera a nivel histórico. Actualmente, Orlando Mojica ocupa el puesto 55 entre todos los corredores activos por número de triunfos. Además, se ubica en el puesto 195 en la lista de victorias de jockeys de todos los tiempos. Este hito consolida su nombre entre los jinetes más consistentes y longevos de la hípica estadounidense.