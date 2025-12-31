Hazaña histórica: Flavien Prat iguala a Irad Ortiz Jr. con 40 victorias de stakes sobre grama en un año

Suscríbete a nuestros canales

El jinete francés Flavien Prat grabó su nombre en los libros de récords de la hípica norteamericana tras conseguir una hazaña estadística reservada solo para los profesionales más elitistas. El pasado lunes, Prat obtuvo la victoria en el Blue Norther Stakes ($100.000) a bordo de la potranca de 2 años La Ville Lumiere, una victoria que consolidó una marca histórica en su carrera.

Este triunfo significó la victoria número 40 de stakes en pista de turf (grama) en un solo año para Flavien Prat. Con este logro, el jinete se convierte en el segundo profesional en la historia del deporte en alcanzar esta cifra durante una temporada.

Lucha por el Eclipse y la Cima de la Producción

La hazaña de Prat en la grama adquiere mayor relevancia al colocarlo en la intensa lucha por el Premio Eclipse al Jockey de este año. Este galardón reconoce al jinete más sobresaliente en la hípica norteamericana y representa el máximo honor individual de la profesión.

Además de la batalla por el Eclipse, Prat se mantiene en la pugna por convertirse en el jinete de mayor producción económica de la temporada. Los premios que acumulan sus montas, especialmente en carreras de alta dotación sobre turf, lo posicionan como un serio candidato para finalizar el año en la cima de la clasificación de ingresos.

Un Logro que Solo Irad Ortiz Jr. Poseía

El exclusivo club de jinetes con 40 o más victorias en stakes sobre grama en una temporada era, hasta ahora, un dominio casi exclusivo del astro puertorriqueño Irad Ortiz Jr.

Ortiz Jr. consiguió la proeza en dos ocasiones, por los años:

Irad Ortiz Jr. (2023): 40

Irad Ortiz Jr. (2019): 40

La inclusión de Flavien Prat (2025) en este selecto listado subraya el ascenso y el dominio absoluto que el jinete francés ejerce sobre las pistas de turf del país. Su desempeño a lo largo de la temporada demostró una maestría excepcional sobre la superficie, lo cual le permitió capitalizar oportunidades en las carreras más importantes y mejor dotadas.

Análisis del Logro: Jinete

La capacidad de Prat para sumar 40 victorias en stakes sobre turf durante una sola campaña requiere no solo habilidad en la monta, sino también una colaboración constante con los principales trainers y propietarios que dominan las carreras de grama.

El éxito de Prat se fundamenta en su precisión táctica y su efectividad a la hora de guiar a los ejemplares en recorridos largos y cerrados, características que definen las competencias sobre esta superficie. El jinete francés logró mantener un altísimo nivel de consistencia desde enero hasta diciembre, una proeza que muy pocos profesionales pueden sostener.

Este logro histórico no solo asegura la posición de Prat como uno de los jinetes más influyentes de la hípica contemporánea, sino que también pone de relieve el nivel de competencia extremo que se vive actualmente en las pistas de Estados Unidos.