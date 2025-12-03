"La Maquina" Ortiz Jr gana seis Stakes y es el jockey de la semana en USA

Suscríbete a nuestros canales

Irad Ortiz Jr. domina la escena hípica de Estados Unidos con una semana espectacular. El jinete puertorriqueño ha acumulado 16 victorias en distintos hipódromos, demostrando su versatilidad y habilidad. Sus triunfos incluyen importantes carreras de stakes y pruebas de grado, consolidando su posición como uno de los jinetes más destacados del momento. Su racha triunfal capta la atención del mundo hípico.

Irad Ortiz Jr. es el jockey de la semana

La semana de Ortiz arranca con fuerza el lunes en Mahoning Valley. Allí, el jinete se anota tres victorias en carreras de stakes de Ohio. Triunfa con Toastmaster para el entrenador Tim Hamm en la First Lady Stakes. Seguidamente, se impone con Too Much Kiki y Stilettos, ambas entrenadas por Bret Calhoun, en la Hollywood Gaming Mahoning Distaff Stakes y la Cheryl White Memorial, respectivamente, mostrando un rendimiento impecable desde el inicio de su ajetreada semana.

De vuelta en su base de Churchill Downs el miércoles, Ortiz mantiene su impulso ganador. Gana la carrera 4 para el entrenador J. Kent Sweezey. El jueves, su racha continúa con victorias en la prueba 4 para Armando De La Cerda y en la sexta para Mike Maker.

El punto álgido del jueves llega con el G3 Falls City Stakes. El entrenador ganador del premio Eclipse, Brad Cox, confía en Ortiz para montar a Alpine Princess. Juntos, logran una victoria por dos cuerpos sobre Corningstone, cubriendo 1-1/8 millas en 1:50.46. Este triunfo en una carrera de grado importante subraya la capacidad de Ortiz para rendir bajo presión en eventos de alto perfil.

El sábado marca otro día estelar en Churchill Downs durante la jornada Stars of Tomorrow II. Ortiz suma cinco victorias, todas para Brad Cox. Destacan sus triunfos en el Fern Creek Stakes con On Time Girl y, notablemente, en el G2 Kentucky Jockey Club con Further Ado. Esta última victoria, que otorga puntos para el Road to the Kentucky Derby, solidifica la reputación de Ortiz y su conexión con el talentoso Further Ado.

La semana concluye con más éxitos el viernes y el domingo. Ortiz añade victorias para J. Kent Sweezey, Cherie DeVaux y Brad Cox. El balance final es impresionante: 16 triunfos en siete días. Esta racha fenomenal resalta el excelente momento profesional que atraviesa el jinete, para ser el Jinete de la Semana por la Jockeys´ Guilds.