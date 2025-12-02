De reina de belleza a monja: la increíble historia de Kamila Rodrigues

Suscríbete a nuestros canales

A los 18 años, Kamila Rodrigues dejó atrás los concursos de belleza y dedicar su vida a ser monja luego de tener un contacto con Dios que transformó por completo su destino.

Con una carrera prometedora en las pasarelas, la exmodelo brasileña, participó y ganó el Miss Continente Teen Sol Naciente, un logro que la llevó a participar en Miss Brasil y luego en el concurso de Miss Universo.

Su belleza fue clave para cada paso en el mundo de los reinados de belleza; su melena negra, ojos intensos verdes y una figura destacable la hacían resaltar del resto, sin duda Kamila Rodrigues era una promesa.

Kamila Rodrigues y su acercamiento a Dios

Con un éxito asegurado en el mundo del modelaje y el medio artístico, Kamila escondía una historia de depresión y ansiedad. A los 9 años perdió a su padre, un suceso que la marcó de porvida y por mucho tiempo vivió con la idea de seguir el camino de Dios.

“Pensé que habría encontrado mi vocación, pero al perder a mi padre sufrí depresión y ansiedad. Ser modelo ya no me llenaba el corazón”, confesó.

Su único refugio para afrontar la pérdida de su progenitor y las adversidades fue la fe. La exreina de belleza comenzó a rezar el rosario que poco a poco la acercó a la iglesia.

Sin embargo, el momento revelador fue cuando vio a una monja y quedó impactada por lo que describió como “una luz intensa”.

De las pasarelas a la iglesia

Ese acercamiento a Dios hizo que se convirtiera en monja y se despidiera de su futuro como modelo. Ahora, a sus 21 años, Kamila Rodrigues se dedica por completo a la iglesia y forma parte de la Congregación Sancta Dei Genitrix, institución Católica Apostólica Romana en Brasil, dirigida por el sacerdote ortodoxo José Ribamar R. Dias.

Aunque está alejada del ojo público, se ha hecho noticia una vez más por las imágenes de la congregación en redes sociales y, es que, su belleza no puede pasar desapercibida.