Copa del Rey: Todos los resultados del martes 2 de diciembre en la segunda ronda

La Copa de Rey inició el recorrido de su segunda ronda, en una jornada que se pudo disfrutar a través de la señal de los especialistas en deportes, Meridiano Televisión, tanto en señal abierta como por la vía del streaming.

En nuestra pantalla inició la acción el duelo entre el Numancia de Soria ante el Mallorca, un compromiso que finalizó favorable para el conjunto mallorquista, con marcador de 2-3.

Por su parte, en streaming se sintonizó el duelo protagonizado por el Ebro contra Osasuna, que regaló una cascada goles de ambos lados, en la que fue superior el cuadro de Pamplona con un resultado final de 3-5.

Otros resultados del martes en la Copa del Rey

Portugalete 0 - 3 Deportivo Alavés.

Racing Ferrol 0 - 2 Huesca.

Navalcarnero 2 -3 Getafe.

Jornada para este miércoles 3 de diciembre

Eldense - Almería.

Cultural Leonesa - Andorra.

Talavera - Málaga.

Real Murcia - Cádiz.

Mirandés - Sporting de Gijón.

Quintanar del Rey - Elche.

Torrent - Betis.

Reus - Real Sociedad.

Cieza - Levante.

Ourense - Girona.

Antoniano - Villarreal.

Pontevedra - Eibar.

Jornada para el jueves 4 de diciembre

Real Ávila - Rayo Vallecano.

Léganes - Albacete.

Atlético Baleares - Espanyol.

Sabadell - La Coruña.

Ponferradina - Racing de Santander.

Cartagena - Valencia.

Extremadura - Sevilla.

Sant Andreu - Celta de Vigo.

La fiesta del gran certamen español seguirá en la pantalla de Meridiano, primero el miércoles con el duelo entre Reus y Real Sociedad en señal abierta, mientras Torrent - Betis lo podrás disfrutar por el streaming, ambos juegos a las 4:00 pm (hora de Venezuela).

Por su parte, el jueves la programación estará protagonizada por Atlético Baleares y Espanyol en señal abierta a las 2:00 pm (hora de Venezuela), para cerrar la jornada con el Cartagena - Valencia en streaming a las 4:00 pm (hora de Venezuela).

Hay que recordar que en esta ronda aún no están participando cuatro históricos de la Copa del Rey como Barcelona (su máximo ganador con 34), Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Bilbao, quienes se ganaron el derecho de incorporarse posteriormente por su participación en la Supercopa de España, prevista en el mes de enero de 2026.