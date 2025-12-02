LaLiga: Raphinha reaparece para Barcelona con este golazo ante el Atlético

Suscríbete a nuestros canales

Nuevas emociones se han dado en el Estadio Spotify Camp Nou, que está siendo epicentro de uno de los partidos más esperados en toda la temporada en LaLiga de España. Con dos protagonistas como Barcelona y Atlético de Madrid.

El partido ya le entregó la primera sonrisa a los culés, después de iniciar abajo en el marcador, después del tanto de Alex Baena al minuto 19'. La respuesta azulgrana fue obra de Raphinha.

El brasilero recibió un pase filtrado por Pedri González y quedó mano a mano con Jan Oblak, al que regateó en el uno contra uno y definió con el arco vació en el minuto 26'.