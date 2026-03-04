Día Internacional de la Mujer: 3 atletas que han puesto el nombre de Venezuela en alto

Suscríbete a nuestros canales

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es oportuno destacar a tres atletas venezolanas que han dejado una huella imborrable en el deporte mundial. Sus trayectorias ejemplares y logros sobresalientes no solo enorgullecen a Venezuela, sino que también inspiran a nuevas generaciones de deportistas.

Yulimar Rojas: La reina del triple salto

Yulimar Rojas descubrió su pasión por el atletismo a los 15 años, destacándose en salto de altura. Sin embargo, fue en el triple salto donde alcanzó la gloria mundial.

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Rojas no solo ganó la medalla de oro, sino que también estableció un nuevo récord mundial con un salto de 15,67 metros, superando la marca anterior de 15,50 metros que permanecía vigente desde 1995. Además, es cuádruple campeona mundial al aire libre (2017, 2019, 2022 y 2023) y triple campeona mundial en pista cubierta (2016, 2018 y 2022). Su dedicación y talento la llevaron a ser reconocida como la mejor atleta femenina del año por World Athletics en 2020.

Deyna Castellanos: Talento joven en el fútbol femenino

Deyna Castellanos es una futbolista que ha llevado el nombre de Venezuela a escenarios internacionales. Desde temprana edad, destacó en competencias juveniles, siendo finalista al premio The Best de la FIFA en 2017. Ha jugado en clubes de renombre como el Atlético de Madrid y el Manchester City, demostrando su habilidad y visión en el campo. Castellanos es una embajadora del fútbol femenino venezolano y una inspiración para jóvenes deportistas.

Robeilys Peinado: Volando alto en el salto con pértiga

Robeilys Peinado es la mejor atleta de salto con pértiga del país y sus números lo demuestran. A los 15 años, se convirtió en campeona mundial juvenil, y desde entonces ha seguido cosechando éxitos en competencias internacionales. En 2017, ganó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Atletismo en Londres, consolidándose como una de las mejores en su disciplina. Su perseverancia y talento la han posicionado como una de las atletas más destacadas de Venezuela.

Estas tres mujeres ejemplifican la excelencia deportiva y el espíritu de superación que caracteriza a las atletas venezolanas. Sus logros no solo enaltecen al país, sino que también sirven de inspiración para futuras generaciones que sueñan con alcanzar la gloria en el mundo del deporte.