Deyna Castellanos sobre sanción histórica "Hoy el fútbol femenino es un lugar un poco más seguro"

La futbolista venezolana Deyna Castellanos ha expresado su satisfacción y gratitud tras la ratificación por parte del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) sobre la sanción impuesta por la Comisión de Ética de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) al exseleccionador nacional de la Vinotinto Femenina, Kenneth Zseremeta.

La sanción, que extiende la suspensión de Zseremeta a 20 años de toda actividad relacionada con el fútbol y le impone una multa económica de más de 24.000 dólares, representa un hito en la lucha contra el abuso en el deporte venezolano.

"Gracias a la valentía de mis compañeras por alzar la voz, hoy el fútbol femenino es un lugar un poco más seguro", expresó Castellanos, a través de sus redes sociales, cuya voz tiene un gran peso y valor en el fútbol femenino mundial.

La decisión del TAS, ocurre tras las graves acusaciones de abuso sexual, psicológico y físico realizadas por un grupo de 24 futbolistas venezolanas, entre ellas la propia Deyna Castellanos. Sus testimonios, expuestos públicamente en octubre pasado, desencadenaron una investigación exhaustiva por parte de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), que culminó con la decisión del TAS.