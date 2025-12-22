Tres artistas venezolanos brillan en el exclusivo listado de la Revista Rolling Stone

Suscríbete a nuestros canales

La escena musical venezolana vuelve a posicionarse en lo más alto. La prestigiosa Revista Rolling Stone en Español, reconocida internacionalmente por su autoridad en música y cultura pop, presentó su esperado ranking anual con las 50 piezas musicales en español más influyentes.

En una edición que celebra tanto el impacto comercial como la innovación artística, tres propuestas venezolanas se destacan con fuerza entre grandes nombres de la industria.

Este tipo de listados de Rolling Stone en Español se construyen a partir de un análisis editorial profundo que pondera el alcance global, la originalidad y la influencia cultural de las canciones lanzadas durante el año, convirtiéndolas en verdaderos referentes del sonido en español en 2025.

Rawayana presente en la Rolling Stone

Una de las sorpresas más celebradas por los seguidores de la música alternativa fue la inclusión de “Corazón Adentro”, una colaboración entre Rawayana y los colombianos de Bomba Estéreo.

El tema, que fusiona ritmos caribeños con electrónica y sonidos psicodélicos, ocupa un lugar destacado en el top 50, simbolizando la creciente influencia de las propuestas que desafían las fórmulas convencionales de la música pop latina.

Este reconocimiento fortalece la reputación internacional de Rawayana como una de las bandas más creativas de Venezuela, que ha sabido reinventarse y explorar nuevos territorios sonoros tras su proyecto colaborativo “Astropical”.

"Imagínate" de Danny Ocean y Kapo ¡conquistó!

Otro venezolano que ha dejado huella en esta prestigiosa selección fue Danny Ocean, quien con su pegajoso sencillo “Imagínate”, junto al artista Kapo, logró colarse entre las piezas más influyentes de 2025.

Con una mezcla de pop urbano, ritmos latinos y letras que conectan con audiencias jóvenes, el tema de Danny Ocean no solo destaca por su estilo fresco, sino también por su notable presencia en playlists de plataformas digitales y resonancia en redes sociales.

La inclusión de “Imagínate” confirma que el caraqueño continúa siendo uno de los artistas venezolanos con mayor proyección internacional, capaz de competir junto a estrellas de talla global dentro de la industria musical en español.

Joaquina y "Desahogo": la voz femenina que marca tendencia

La tercera representación venezolana en el ranking la aporta la cantante Joaquina, con su tema “Desahogo”, una pieza intensa que combina sensibilidad lírica con una producción musical moderna.

Esta canción ha sido aclamada por su autenticidad y profundidad emocional, convirtiéndose en una de las favoritas tanto de críticos como de oyentes.

La edición 2025 del listado de las “50 piezas musicales en español más influyentes” de la revista es más que un recuento de éxitos. Se trata de una muestra representativa de cómo la música en nuestro idioma sigue conquistando mercados, inspirando movimientos culturales y redefiniendo lo que significa ser un artista latino en el siglo XXI.