Rawayana saca la cara por Venezuela en los Premios Grammy 2026

Este 07 de noviembre se dio a conocer los nominados a los Premios Grammy 2026 y, la agrupación venezolana Rawayana obtiene una nominación por segundo año consecutivo.

Los criollos siguen conquistando el mundo con su música tropical. Precisamente, su más reciente producción discográfica “Astropical” junto al grupo musical colombiana Bomba Estéreo, en la categoría ‘Mejor Álbum Rock o Mejor Álbum Alternativo’.

Con esta nominación de Rawayana en los Grammy 2026, suma su segunda mención en los últimos dos años. Recordemos que, este 2025, los venezolanos ganaron su primer gramófono en la misma categoría.



Rawayana celebra su nominación

Por medio de su cuenta de Instagram, la agrupación compartió imágenes de lo que fue su viaje musical con este material de 12 canciones. Además, visitaron varios países y pisaron el Festival de Coachella este 2025.

“ASTROPICAL a los GRAMMYS ANGLO MUCHAS GRACIAS”, escribieron los criollos emocionados por sus logros.

Por su parte, en los comentarios sus fanáticos celebraron su nueva hazaña y esperando con ansias el día del anuncio del ganador.

Será el próximo 01 de febrero de 2026, desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles que se celebre la 68.ª edición de los Grammy..