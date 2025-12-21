Farándula

El dolor de Maritza Sayalero en pleno mes de diciembre

El mes es de muchos recuerdos para la criolla, por el cumpleaños de su fallecida hermana Natalia 

Por

Elvis González
Domingo, 21 de diciembre de 2025 a las 05:30 pm
El dolor de Maritza Sayalero en pleno mes de diciembre
Maritza Sayalero / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Diciembre es un mes de mucho dolor para la Miss Universo 1979 Maritza Sayalero. El pasado 18 de diciembre estaría de cumpleaños su hermana Natalia, quien murió el 25 de agosto del 2016, a los 48 años.

NOTAS RELACIONADAS

Dolor de Maritza

A través de Instagram la belleza que vive en México con su familia, posteó una selfie con Natalia. La imagen fue acompañada con un duro mensaje de lo mucho que la Miss Venezuela, la extraña.

“Hoy 18 de diciembre en tu cumpleaños recordamos tu vida, tu presencia intacta, tu sonrisa y muchas cosas más. Aquí seguimos adaptándonos a los cambios y agradeciendo por todo lo bueno vivido”, escribió.

Natalia, que era periodista, modelo y defensora de animales, murió de histoplasmosis, enfermedad generada por un hongo. Sayalero, perteneció en los años 90 al staff de El Noticiero Televen.

Juntas por siempre

No es la primera ocasión que Maritza, utiliza sus redes sociales para mostrar lo mucho que extraña la presencia de su hermana, a nueve años de su partida. 

Fotos y videos siempre publica de Natalia en la playa y en la intimidad de su hogar de niñas.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo Gulfstream Park Carreras
Domingo 21 de Diciembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Farándula