Periodista venezolana ha superado el cáncer: "La vida continua"

Momentos de alegría y agradecimiento vive la periodista venezolana María Isabel Párraga, tras la confirmación de que está libre de cáncer. A través de Instagram, la mujer notificó la buena noticia, que despertó múltiples reacciones de figuras del medio nacional.

Parra ha superado el cáncer

Llena de mucho agradecimiento a Dios, Parra describió la noticia como un bálsamo de lucha para su vida, y seguir coleccionar increíbles momentos con su familia, a quienes agradeció por ser parte del fuerte proceso.

La esposa del también periodista Unai Amenábar, sonó la campanita dorada confirmando el fin de la enfermedad.

“Más allá de los malestares siempre tuve mucho amor de mis hijos, mis hermanas, hermanas de la vida, amigas y los increíbles médicos, mi agradecimiento infinito. Sentir amor y cuidado es tener a papá Dios muy cerquita. No sé qué me depare el destino, solo toca tomar conciencia de nuestro cuidado”, escribió.

María aseveró que fue el pasado jueves 29 de enero que tuvo la última quimioterapia, que la dejó llena de felicidad por saber que la vida continúa.

Reacciones de amor

La publicación se llenó en minutos de comentarios de felicidad y apoyo por parte de figuras del periodismo nacional como Mariela Celis, Elyangelica González, Albani Lozada, Anna Vaccarella, Andrea Matthies, Verónica Rasquin, Alba Cecilia Mujica, Manuel Sáinz, entre otros.

“Así es NUNCA IGUAL. Lamento que hayas pasado por este trance tan extremo y celebro tu fortaleza bruja querida. Que Dios y la Virgen te acompañen siempre”, escribió Anna Vaccarella, quien es sobreviviente de cáncer.