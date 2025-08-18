Fallece joven periodista venezolana: sus familiares piden ayuda

Suscríbete a nuestros canales

Una profunda tristeza embarga al periodismo venezolano tras el repentino fallecimiento de Dalysé León, una talentosa comunicadora de apenas 30 años, hallada sin vida en su vivienda en la ciudad de Caracas.

El lamentable desenlace, informado oficialmente el domingo 17 de agosto, habría sido ocasionado por un accidente cerebrovascular (ACV), según confirmó el periodista Román Camacho en la plataforma X.

Camacho, amigo cercano de León, la recordó como una persona “siempre alegre, con excelente vibra y con muchísimas metas por cumplir”. Sus palabras reflejan la sorpresa y el dolor que su partida ha provocado en quienes la conocieron.

Familiares piden apoyo económico

Frente a esta tragedia, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP) hizo un llamado urgente a la solidaridad colectiva. A través de sus redes, el SNTP señaló que la familia de León requiere ayuda para cubrir los gastos fúnebres y asegurarle una cristiana sepultura.

Compartieron además los datos para quienes deseen colaborar: pago móvil 0412-3087928 y cédula 6.228.474 del Banco de Venezuela, código (0102).

La comunidad periodística y la sociedad responden a este llamado con muestras de afecto y disposición a ayudar, resaltando la necesidad de proteger la dignidad y memoria de quienes dedican su vida a informar y servir.

Palabras para Dalysé León

El suceso conmocionó especialmente porque rescata el valor humano detrás de la profesión. La breve vida de Dalysé estaba sembrada de propósito y trabajo comprometido.

En las diferentes publicaciones que trascendieron sobre su muerte, colegas y amigos se encargaron de resaltar su compromiso, su ética y su amabilidad con quienes se cruzaron en su camino.

“QEPD. Gracias por todo, Dalysé”, “Una gran persona @dalyseleon te quiero amiga descansa en paz”, “Hermosa persona hermosa profesional con la convicción absoluta de la libertad de Venezuela”, “Dios la tenga en las palmas de sus manos”, escribieron algunos usuarios.