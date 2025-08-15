Muere conductora colombiana el día de su cumpleaños número 43 ¡Descansa en paz!

Suscríbete a nuestros canales

La industria del periodismo latino y colombiano se encuentra de luto, al confirmarse la muerte de la presentadora Alejandra Gómez, a los 43 años. De acuerdo con diversos medios, la periodista perdió la vida de manera repentina el domingo 10 de agosto, cuando estaba de cumpleaños.

Duro adiós

El respetado Canal RCN, reveló la dolorosa noticia durante la emisión matutina del show “Mañana Express”, en el que sus compañeros expresaron palabras de dolor y fuerza para los familiares de la comunicadora Caleña.

“Estamos muy consternados. Una mujer sencilla, inquieta y guerrera. Su vida se apagó el 10 de agosto, el día de su cumpleaños. Su partida nos duele profundamente, pero su recuerdo quedará vivo en nuestras memorias. Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos. Vuela alto, Alejandra, tu luz seguirá brillando”, indicaron los periodistas.

¿Qué pasó?

La noticia sobre la muerte de Alejandra ha levantando gran debate en los medios y redes sociales, ya que aseguran que jamás se le conoció alguna enfermedad o situación irregular que presentará en su vida.

El Heraldo México ha escrito en una nota que familiares, autoridades, ni el Canal RCN, no saben detalles de lo pasó con Gómez, solo se conoce la versión de su mejor amiga, María Rojas, que comentó a un medio colombiana que la fallecida presentó momentos complicados de amor.

Rojas, dijo que su amiga tenía un amor muy profundo por un compañero del medio con quien, al finalizar su relación, hizo que la periodista cayera en un desgaste emocional, al punto de llegar a una inestabilidad anímica.

A través de Instagram Alejandra compartía video e imágenes de sus momentos en la televisión colombiana, palabras de motivación para las personas y viajes emocionantes que realizaba alrededor de su amada Colombia.