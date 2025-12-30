Fin de ciclo exitoso: El Stud Andrea Stable confirma la transición de sus purasangres

Suscríbete a nuestros canales

Las festividades decembrinas no detienen el pulso vibrante de la hípica nacional. Propietarios, preparadores y autoridades trabajan arduamente en las adecuaciones necesarias para asegurar una campaña 2026 exitosa y llena de fuerza.

En este panorama de ajustes estratégicos, el Stud Andrea Stable genera una verdadera conmoción en el hipódromo La Rinconada. Conocido por su colección de purasangres de alta calidad bajo la tutela de su propietaria, Andrea Mendoza, la divisa anuncia un movimiento audaz que redefine el tablero para el próximo año.

Un Regreso de Alto Impacto: Óscar Manuel González a la Cuerda

El aclamado entrenador Óscar Manuel González marca su esperado y resonante regreso al óvalo caraqueño. González asume la preparación de todos los ejemplares pertenecientes al Stud Andrea Stable, una noticia que, sin duda, domina las conversaciones en la cuadra y más allá.

Estos purasangres de pedigrí pasan a la cuadra de González tras una exitosa etapa bajo el reconocido preparador Ramón García Mosquera. La noticia impacta directamente el paddock de La Rinconada y genera grandes expectativas sobre el rendimiento de la cuadra en la venidera temporada.

Reconocimiento y Visión de Futuro

En una entrevista exclusiva vía telefónica con el equipo de Gaceta Hípica, la propietaria Andrea Mendoza confirmó la importante transición.

Mendoza dedicó sentidas palabras a García Mosquera, a quien agradeció públicamente por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrado durante su gestión. La propietaria hizo especial énfasis en los importantes logros conquistados en conjunto, incluyendo varias victorias en carreras selectivas de primer nivel que colocaron al Stud Andrea Stable en la cúspide de la hípica venezolana.

Con la incorporación de Óscar Manuel González, el Stud Andrea Stable no solo renueva su equipo técnico, sino que potencia sus aspiraciones y confirma su compromiso con la excelencia de cara a la temporada 2026. La afición hípica espera con ansias ver el resultado de esta nueva y explosiva alianza.