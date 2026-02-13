Analisis y previa de la Liga Endesa para este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales
La Liga Endesa sigue con la segunda mitad de temporada y este fin de semana hay cuatro compromisos de lujo que podrás vivir a través de Meridiano Televisión y Meridiano.Net.
Los cuatro choques que tendresmos por el canal de los especialistas en deporte serán:
- Sábado 14/02 - Zaragoza vs Badalona - 1:00 pm
- Sábado 14/02 - La Laguna Tenerife vs Río Breogan - 3:00 pm
- Domingo 15/02 - Barcelona vs Baxi Manresa - 12:00 pm
- Domingo 15/02 - Real Madrid vs Unicaja - 2:00 pm
SÍGUENOS EN GOOGLE DISCOVER