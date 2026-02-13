Liga Endesa

Analisis y previa de la Liga Endesa para este fin de semana

Por

Meridiano

Viernes, 13 de febrero de 2026 a las 01:56 pm
La Liga Endesa sigue con la segunda mitad de temporada y este fin de semana hay cuatro compromisos de lujo que podrás vivir a través de Meridiano Televisión y Meridiano.Net. 

Los cuatro choques que tendresmos por el canal de los especialistas en deporte serán: 

  • Sábado 14/02 - Zaragoza vs Badalona - 1:00 pm 
  • Sábado 14/02 - La Laguna Tenerife vs Río Breogan - 3:00 pm
  • Domingo 15/02 - Barcelona vs Baxi Manresa - 12:00 pm
  • Domingo 15/02 - Real Madrid vs Unicaja - 2:00 pm  

Viernes 13 de Febrero de 2026
Baloncesto