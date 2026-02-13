Fallece Humberto Acosta leyenda del periodismo deportivo en el país

Suscríbete a nuestros canales

El periodismo deportivo en Venezuela ha perdido a uno de sus referentes más respetados. El sensible fallecimiento de Humberto Acosta deja un vacío profundo en las salas de redacción y en la memoria de los aficionados que crecieron leyendo sus crónicas y análisis técnicos sobre el "deporte rey" del país.

Acosta no solo fue un comunicador; fue un maestro de la narrativa beisbolera. Su carrera estuvo marcada por una ética profesional impecable y una capacidad única para explicar la complejidad del diamante con sencillez y pasión.

Recordado históricamente por su etapa en las transmisiones de beisbol a través del canal de los especialistas en deporte, así como también por su famosa columna sobre el deporte del diamante, titulada "Triple Play"

Paz a su alma.