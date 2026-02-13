Gran final de la Serie de las Américas 2026: Colombia vs Venezuela en vivo y gratis por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Hoy viernes 13 de febrero se vive una cita histórica con la gran final de la Serie de las Américas 2026, donde los Navegantes del Magallanes (Venezuela) se enfrentarán a los Caimanes de Barranquilla (Colombia). Los conjuntos buscarán coronarse campeones del torneo continental desde el Estadio Monumental Simón Bolívar en Caracas.

Colombia vs Venezuela

Una final que promete intensidad, poder ofensivo y pitcheo dominante en cada entrada a través de Meridiano Televisión.

Antesala 7:00 p.m.

Inicio 7:30 p.m.

¿Dónde ver la final de la Serie de las Américas en vivo?

Disfruta gratis en señal abierta por Meridiano Televisión o en streaming gratuito a través de meridiano.net/meridianotv. La señal también estará disponible en alta definición por SimplePlus, InterGo, NetUnoGo y ABA TV Go.

No te pierdas la final de la Serie de las Américas 2026: emoción, orgullo nacional y beisbol de primera esta noche en vivo y gratis. ¡Sintoniza Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes!