Última hora: Retiro decisivo altera la primera válida del 5y6 dominical en La Rinconada

El hipódromo La Rinconada es el escenario para presentar este domingo 15 de febrero la octava reunión de la temporada 2026, con una programación de 10 carreras que incluye: La edición número 25 tanto del Clásico Segula C (GIII) como del Clásico Hylander (GIII), ambas para el recorrido de 1.800 metros.

El Gran Solinero: Retiro 5y6 La Rinconada Datos hípicos

En horas de la mañana de este viernes 13 de febrero, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la información del retiro de un ejemplar que no participará estará en acción en la quinta competencia, primera válida para el juego del 5y6 Nacional.

Se trata de El Gran Solinero (número 1) que estaba inscrito en esta prueba válida reservada para el lote de caballos nacionales e importados de siete y más años, ganadores de una y dos carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.300 metros. Contaba con la monta del aprendiz Samuel Yánez y se estrenaba en la cuadra del entrenador Ademar Rodríguez Piñango.

A su vez, el pupilo del Stud La Roca venía de reaparecer al óvalo caraqueño luego de 70 días sin correr. En su última actuación pública del día 07 de diciembre de 2025, fue capaz de llegar séptimo a 13 cuerpos de Río Unare.

Motivo del Retiro de El Gran Solinero: La Rinconada

Mediante la información del INH publicada este mismo viernes 13 de febrero, El Gran Solinero quedó retirado por Traumatismo generalizado.