La Rinconada: Datos de Última Hora para el 14-02-2026

El majestuoso Hipódromo La Rinconada se viste de gala este viernes para albergar la reunión número 07 del año, una jornada que promete estar cargada de adrenalina y grandes dividendos. El programa consta de ocho emocionantes pruebas que incluye una condicional especial. El gran atractivo de la noche será el 5y6 Nacional, el juego preferido de la afición, que iniciará su ciclo de emociones a la altura de la tercera competencia.

Este sábado 14 de febrero, juega y gana con el 5y6 Nocturno en La Rinconada a través de MeridianoBet. Las emociones comienzan a las 7:20 pm, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

Gaceta Hípica: Datos gratis La Rinconada 5y6 Nacional

Cada carrera es una nueva posibilidad de ganar, y con MeridianoBet, la experiencia se eleva al máximo nivel. Aprovecha los datos recopilados por nuestro equipo, desde el rendimiento de los caballos hasta las condiciones de la pista, y convierte tus apuestas en decisiones informadas. Ya sea que apoyes a los grandes favoritos o confíes en los tajos, este sábado en La Rinconada promete momentos inolvidables. ¡Haz tu jugada ahora, sigue las carreras en vivo y descubre si la fortuna está de tu lado para alzarte con el millonario premio del 5y6!

Hipismo Meridiano - Fijos Buen dividendo

Big Valdi (4) - Magabure (USA) (1) - Tropezon (5). Pontevecchio (3) - Money For You (7) - Zorro Viejo (USA) (6) Bellezze (10) - Miss Paola (USA) (3) - Mía Sophia (11). Like A Star (CHI) (8) - Madame Walker (6) - Piemontesa (4). Craigh Na Dun (5) - Multiverso (1) - Ainhoa Del Valle (3). Mr. Thunder (3) - Thunder White (5) - El Gran Olimpo (10). Forty Time (1) - El De Barrios (2) - Vinicius Jr. (9). Princesa Susej (8) - My Girl Alejandra (1) - Fantastic Shot (6).

Fijo: Big Valdi.

Dato: Craigh Na Dun.

Buen dividendo: My Girl Alejandra.