El 5y6 nacional entra en acción: Conozca la cifra a repartir en la primera jornada de 2026

El óvalo de Coche encendió sus luminarias para marcar un hito: la jornada nocturna inauguró oficialmente la temporada 2026 en el Hipódromo La Rinconada este viernes 16 de enero.

Entre el brillo de los reflectores y la adrenalina de la afición, se dio inicio a la primera reunión del año, una cita que no solo rompe el ayuno hípico, sino que devuelve el misticismo de las carreras bajo las estrellas al principal óvalo del país.

La jornada ganadora inició con victoria para Preposition (USA) (número 2), con la monta del jinete argentino Juan Pablo Paoloni y la preparación de Humberto Correia, ambos ganadores de la edición 79 del Gran Premio Clásico Internacional Simón Bolívar (GI) con el ejemplar Astuto.

Luego en la segunda carrera triunfó Zorro Viejo (número 2), conducido por Juan Pablo Paoloni y el ensillaje de Humberto Correia, para de esta manera alcanzar un back to back en el ciclo de las no válidas.

El juego del 5y6 nocturno recolectó un monto sellado de Bs. 75.907.720,00. de los cuales Bs. 10.627.080,80 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs. 40.990.168,80.

En la primera válida para el juego de las mayorías, o tercera carrera en el orden, el triunfo le correspondió al importado, Juan Valdez, que abonó Bs. 60,51 a ganador.