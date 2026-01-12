La Rinconada sube el telón hípico el viernes con ocho carreras bajo las luces

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada recuperó su sitial de honor. Tras un 2025 que devolvió el prestigio y la pasión a la hípica venezolana, el óvalo de Coche levanta el telón de un nuevo ciclo con una apuesta ambiciosa. Para este 2026, el principal recinto hípico del país tiene un objetivo claro: superar sus propios registros a través de un calendario de gala, clásicos de jerarquía y la participación de los profesionales más respetados del medio.

El regreso de las noches hípicas: La Rinconada Reunión 01

La actividad oficial retorna este viernes 16 de enero con la primera reunión del año. A diferencia de los horarios habituales, esta jornada se disputará bajo la imponente iluminación artificial del recinto capitalino. El programa consta de ocho competencias y el primer timbre de la noche sonará a las 6:30 p.m., un horario que garantiza una atmósfera de fiesta y elegancia para la afición.

Esta modalidad nocturna marca un hito en el inicio del nuevo meeting, pues transforma la experiencia del espectador y eleva el estatus del espectáculo hípico en la capital.

El "Juego de las Mayorías" apunta a la cima

El tradicional 5y6 nacional, motor de la economía hípica, entra en escena a la altura de la tercera competencia. La nómina para el inicio del pool cuenta con doce caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de tres y cuatro carreras en un trayecto de 1.200 metros.

Los incentivos económicos para esta temporada alcanzan cifras extraordinarias. La prueba tiene una premio a repartir de Bs. 3600, reforzado por un bono especial ahora calculado a tasa euro de € 25740. Esta solidez financiera es el resultado directo del éxito obtenido el año anterior; cabe recordar que la reunión 48 del 2025, en el marco del primer Jockey Challenge 56, cerró con una recaudación récord de Bs. 272.742.500 en la "Doble Perfecta". Las autoridades y analistas prevén que el respaldo del público mantendrá esta tendencia al alza durante todo el 2026.

Estrellas en el sillín: El retorno de Paoloni

La jornada de apertura adquiere un matiz internacional con la presencia del jinete Juan Pablo Paoloni. El fusta regresa a Venezuela tras su brillante actuación en el pasado mes de octubre, fecha en la cual cautivó a los especialistas con su destreza sobre los estribos. Su magistral conducción del ejemplar Astuto en el Clásico Internacional Simón Bolívar (GI) aún permanece en la memoria de los hípicos, lo que convierte cada una de sus montas del viernes en un evento de obligatoria atención.

Un año de retos y récords

El arranque de la temporada 2026 en La Rinconada no es solo el inicio de una competencia deportiva; es la confirmación de una industria en pleno auge. Con dos selectivas de grado en el programa de apertura, el óvalo de Coche asegura un nivel técnico de primera línea.

Los jinetes saltarán a la pista en busca del liderato desde la primera monta, mientras que los entrenadores aplicarán sus mejores estrategias para llevar al éxito a sus respectivas cuadras. La mesa está servida para un año histórico donde la pasión venezolana y el brillo de las luces nocturnas serán los protagonistas.