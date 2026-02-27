Ronald Acuña Jr. ve a Venezuela ganando el Clásico Mundial por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial está a la vuelta de la esquina, y Ronald Acuña Jr. ya piensa en el magno evento. En exactamente una semana, el próximo viernes 6 de marzo, Venezuela hará su estreno en el torneo, cuando se mida al complicado equipo de Países Bajos, en un duelo que le dará inicio al Grupo D.

De cara al inicio de este evento, la "Bestia" habló con el periodista Mark Bowman, de MLB.com, con quien desglosó lo que será su segunda participación en un Clásico Mundial de Beisbol. Además, el oriundo de La Sabana se mostró optimista y explicó la razón por la que tiene confianza en que Venezuela se llevará el título a casa.

Ronald Acuña Jr. confía en ser campeón

"Estoy muy emocionado. Cada vez que nos ponemos la camiseta de Venezuela es un orgullo. Es muy especial para todos y quiero hacer sentir orgullosa a mi gente", fue lo primero que comentó Ronald Acuña Jr., al hablar sobre la emoción que vive días previos al arranque del Clásico.

Además, el jardinero de Bravos de Atlanta habló sobre la excelente influencia que tuvo su participación en la edición anterior, que fue precisamente en 2023, año en el que ganó el MVP de la Liga Nacional. "Creo que me ayudó mucho. Te enfrentas a buenos pitchers y a muchas estrellas. La última vez no tuve un buen Clásico Mundial, pero estoy muy emocionado por esta nueva oportunidad", dijo.

Finalmente, Ronald Acuña Jr. explicó la razón por la que cree que Venezuela tiene lo necesario para llevarse el título en este año. "Nacimos para esto. Dominicana, Japón y Estados Unidos tienen buen equipo, pero nosotros también. Jugamos el juego de la manera correcta, veremos qué sucederá", sentenció.