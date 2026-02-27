¡Le dedica su gol! Neymar Jr. muestra su apoyo a Vinícius

Suscríbete a nuestros canales

En una noche brillante en el fútbol brasileño, Neymar Jr. lideró la victoria del Santos con un doblete ante Vasco da Gama. Sin embargo, lo que más trascendió no fueron sus goles, sino el mensaje de apoyo enviado directamente a Madrid a través de sus celebraciones.

Al finalizar el encuentro, el "10" del Peixe explicó el origen de sus festejos, revelando una conversación privada que mantuvo con la estrella merengue, Vinícius Jr., tras el partido de ida ante Benfica

"¿Mi bailecito en el gol? Fue para Vinícius. Le dije cuando marcó su primer gol en Portugal: 'si en la vuelta marcas otro, haz la misma celebración. Porque si yo marco un gol, haré lo mismo'", afirmó.

Semana difícil para el "7" blanco

Vinícius Jr. se encuentra en el ojo del huracán tras una eliminatoria de altísima tensión. A pesar de su gran rendimiento deportivo, el brasileño ha tenido que lidiar con ataques racistas por parte de sectores de la grada en el duelo contra el Benfica en el Estadio Da Luz y del propio jugador argentino, Gianluca Prestianni.

De hecho, el atacante argentino sigue suspendido por la UEFA, mientras se termina la investigación sobre su comentario racista hacia el ex delantero del Flamengo.

Neymar Jr. brilla en Brasil

Ahora bien, cabe destacar que desde su regreso al Santos, Neymar ha asumido un rol de líder dentro del campo y se ha convertido en una voz autorizada para defender a la nueva generación de futbolistas brasileños en Europa.

Con su doblete en el Brasileirão Serie A, alcanza los 149 goles con la camiseta Peixe en 256 partidos disputados (estadísticas combinadas de sus dos etapas); consolidándose como una leyenda absoluta.