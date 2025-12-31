Neymar toma esta crucial decisión sobre su continuidad con el Santos FC

Suscríbete a nuestros canales

El Santos FC anunció la renovación del contrato de Neymar Jr., ya que su vínculo con la institución se vencía este 31 de diciembre, reafirmando el compromiso mutuo entre el máximo goleador histórico de la selección brasileña y el club que lo vio nacer.

Hasta cuándo Neymar estará con el Santos

A través de un emotivo video difundido en los canales oficiales del Santos FC, el delantero de 33 años firmó hasta diciembre de 2026 y expresó que su permanencia responde a un llamado del corazón.

"Santos es mi casa, mis raíces y mi vida. Aquí puedo ser feliz de verdad y es donde quiero realizar los sueños que aún faltan en mi carrera", declaró Neymar con la idea de ser convocado para el Mundial de 2026.

Números de Neymar

Un regreso determinante y un desafío físico Desde su retorno en enero pasado tras su etapa en Arabia Saudita, Neymar ha demostrado su vigencia en el campo pese a los desafíos físicos. En la última temporada, disputó 28 encuentros, registrando 11 goles y 4 asistencias, cifras fundamentales para asegurar la permanencia del equipo en la categoría de oro del fútbol brasileño.

Actualmente, el jugador se encuentra en proceso de rehabilitación tras una intervención quirúrgica en el menisco de su rodilla izquierda. Esta renovación le otorga la estabilidad necesaria para enfocarse en su recuperación total, con el objetivo de convencer al seleccionador nacional, Carlo Ancelotti, de su convocatoria para la Copa del Mundo 2026.

Con este nuevo contrato, el Santos FC asegura a su máxima figura para un calendario ambicioso que incluye: