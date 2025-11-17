Promesa Vinotinto se proclama campeón en Brasil con el Santos

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol venezolano celebra un importante logro internacional, ya que el joven mediocampista Nicola Profeta se ha coronado campeón del Campeonato Paulista Sub-20 con el Santos FC.

El título fue conseguido este fin de semana tras una dramática final contra su acérrimo rival, el São Paulo, que requirió de una épica remontada y una tensa tanda de penales.

Remontada épica en casa

La final de vuelta se disputó en el Estádio Francisco Ribeiro Nogueira. El encuentro parecía sentenciado a favor del "Tricolor Paulista", que se adelantó rápidamente y se puso 3-0 en el marcador a los 36 minutos de la primera mitad.

Sin embargo, el Santos sacó a relucir su mística. En una impresionante demostración de carácter y juego ofensivo, el "Peixe" logró empatar el compromiso con tres goles más para forzar la definición desde los doce pasos.

En la decisiva tanda de penales, el Santos se mostró más efectivo y se llevó el trofeo, asegurando la victoria ante la euforia de su afición y de Profeta, quien se consolida como una de las promesas del club.

Profeta marcó en la ida

Nicola Profeta fue fundamental para que el Santos llegara a esta situación de definición. En el partido de ida de la final, el joven volante venezolano fue el héroe al ingresar desde el banquillo y anotar el gol que selló el empate 1-1.

Este título es un gran impulso para la carrera del criollo, quien ya es una pieza reconocida en el futuro del fútbol venezolano. Formó parte de la Vinotinto que compitió en el Sudamericano Sub-20 más reciente, bajo la dirección de Ricardo Valiño.

El título de Nicola Profeta es una gran noticia para Venezuela y subraya el talento que se está forjando en las categorías inferiores de uno de los clubes más importantes de Brasil.