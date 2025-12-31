MLB: Estos fueron los mejores de Venezuela en 2025

Suscríbete a nuestros canales

Desde hace un buen tiempo para acá, se hizo costumbre que los jugadores nativos de Venezuela destaquen entre lo mejor de cada campaña de la MLB; igualmente es tradicional que en los medios nacionales se haga selección de los más sobresalientes criollos. Acá los nuestros

Los Suárez: Robert, Eugenio y Ranger

Robert Suárez - Eugenio Suárez - Ranger Suárez

El primero porque ratificó ser uno de los más geniales relevistas de este tiempo; en 2025 se posicionó como líder de juegos salvados de la Liga Nacional, 2do en Grandes Ligas, además de 2.97 en promedio de carreras limpias permitidas, 0.90 de whip y 75 ponches en 69.2 entradas lanzadas, que significó un average de 9.7 chocolates recetados por cada 9 tramos

Subliminal fue su cadena de 30 presentaciones y 30.1 innings sin permitir anotación alguna para los Padres de San Diego. Como agente libre, firmó contrato con Bravos de Atlanta; en primera instancia se perfila como pitcher del 8vo tramo pero ante cualquier parpadeo de Raisel Iglesias, debería asumir el rol de cerrojo.

“Geno” por su parte, demostró ser uno de los más afincados toleteros y productores del momento; con 49 cuadrangulares, diseminados en 36 con D-backs de Arizona y 13 en Marineros de Seattle, igualó su propio tope que también es marca para paleadores criollos en un certamen del Big Show.

Inolvidable fue su jornada del 26 de abril, cuando despachó 4 tablazos de vuelta entera ante los Bravos, 3 de ellos contra el mismo lanzador, Grant Holmes; adicionalmente, el “Bolibomba” totalizó 118 carreras remolcadas, su mejor cifra en 12 años y la 4ta mejor de todo el Big Show.

Finalmente, Ranger José a pesar de los problemas físicos completó un excelente performance con Phillies de Filadelfia, 12 lauros, 8 caídas, 3.20 de efectividad, 1.22 en whip, 8.6 guillotinados por cada 9 episodios.

Imposible dejar de mencionar a Jesús Luzardo, que con 15 victorias se ubicó 4to en la MLB, 2do en el Viejo Circuito mientras que con sus 216 chocolates recetados, se posicionó 4to de Grandes Ligas 2do de la Nacional. Con ese número estableció nuevo tope personal.