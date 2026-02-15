¿Imbatible? Conoce la pesadilla de Thibaut Courtois en el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Para muchos, Thibaut Courtois es el mejor portero del mundo. Sus estiradas imposibles, su dominio del área y su capacidad para ganar finales son incuestionables.

Sin embargo, detrás del muro belga se esconde una estadística demoledora que revela su mayor debilidad desde que viste la camiseta del Real Madrid, los penaltis en LaLiga.

Dato inexplicable

A pesar de su imponente estatura y sus reflejos de élite, los números de Thibaut Courtois en la pena máxima son inusualmente bajos para un guardameta de su calibre. De los 30 penaltis que le han lanzado en la competición doméstica como madridista, el balance es preocupante:

25 goles concedidos.

4 parados .

1 fallado

Esta cifra lo sitúa con el peor promedio de penales parados entre todos los porteros en la historia del Real Madrid que han enfrentado diez o más lanzamientos en Liga.

Su talón de aquiles

La fragilidad de Courtois en esta faceta específica queda en evidencia al revisar la efectividad histórica del club. Mientras otros porteros blancos lograban intimidar al lanzador, el belga parece perder ese aura de invencibilidad cuando se encuentra a 11 metros de distancia.

Resulta sorprendente que un portero capaz de desquiciar a los mejores delanteros del planeta en jugada abierta, tenga tantas dificultades para descifrar a los lanzadores desde el punto penal. Si bien su rendimiento general es de matrícula de honor, este dato "demoledor" es el único argumento que sus críticos pueden utilizar para cuestionar su perfección técnica.

En el Real Madrid saben que el ex Chelsea es un seguro de vida, pero también son conscientes de que, si el partido se decide desde los 11 metros, las probabilidades no están a su favor.