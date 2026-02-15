5y6 de La Rinconada: Conoce los dividendos oficiales de este sábado 14 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

El juego del 5y6 nacional entró en acción este sábado 14 de febrero del 2026, con la presencia en la reunión número siete por lo que tuvo una programación de ocho competencias, con una condicional especial para caballos nacionales e importados.

Meridiano: Monto sellado a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 recolectó un monto sellado de Bs.127.268.100,00, de los cuales Bs.17.817.534,00 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con los 6 de la fama, se repartieron Bs.68.724.774,00.

Ganadores 5y6 Nocturno La Rinconada

La primera válida logró el triunfo la yegua importada Miss Paola (USA), con la monta de Francisco Quevedo y presentada por Riccardo D'Angelo, dejó crono de 73.4 para los 1.200 metros del trayecto, además de abonar un dividendo de Bs. 86,54 a ganador.

En el marco de la segunda válida, la pupila del Stud en sociedad Doña Ester-Milano, Like A Star (CHI) brilló con victoria, bajo la conducción de Francisco Quevedo y la tutela del preparador Juan Carlos García Mosquera, por lo que registró un tiempo de 79.2 para los 1.300 metros. Su victoria representó un dividendo de Bs. 55,00 a ganador.

Poco después, en la tercera del bloque del 5y6, Ainhoa del Valle se alzó con el triunfo. La yegua, guiada por el látigo Félix Velásquez y bajo la preparación de Jorge Salvador, dejó una importante dividendo de Bs. 299,39 en las taquillas de ganadores.

En la cuarta válida, Mr Thunder, conducido por Oliver Medina, y preparado por Jorge Salvador registró una marca de 74 segundos exactos para el trayecto de 1.200 metros. El triunfo del ejemplar pagó un dividendo de Bs. 89,44 por concepto de ganador.

La quinta válida, inicio de la jugada de la Doble Perfecta, consagró al ejemplar Forty Time. El profesional Juan Carlos García Mosquera presentó en óptimas condiciones al pupilo, mientras que el látigo Jaime Lugo Jr., ejecutó una conducción impecable sobre el trayecto de 1.300 metros. Con este éxito, otorgó un dividendo de Bs. 359,78, a ganador en el sábado nocturno.

Por último, la sexta y última válida del 5y6, My Girl Alejandra, del entrenador José García, y montada por Ángel Ybarra, fue la vencedora que generó dividendo de Bs. 381,02 a ganador.

Ganadores: 5y6 nacional Reunión 07 La Rinconada

Es importante destacar que los tickets con cinco caballos acertados, fueron en total, (7925) y cada uno ganó un total de Bs. 2.225,79, mientras que los afortunados ganadores de los seis ejemplares de la fama fueron (1467), los cuales, se ganaron cada uno: Bs. 46.380,04.