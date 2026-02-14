Duelo de favoritas en el 5y6: Antalya y Starship Gold enfrentan la sorpresiva atropellada del batacazo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Las apuestas iniciales para una de las competencias más esperadas del 5y6 nacional favorecieron de inmediato a Antalya. Gran parte de la afición la considera la lógica de la carrera y la rival a batir. Por su parte, Starship Gold también acaparó miradas, aunque con un respaldo menos sólido entre los apostadores. El debate en las caballerizas se centró, hasta hace poco, en la contundencia de la primera frente a las posibilidades de la segunda.

Un giro inesperado en los pronósticos: 5y6 nacional La Rinconada

A medida que el reloj avanza hacia la hora de la partida, una contendiente irrumpió con fuerza en el panorama. Este cambio de escenario atrajo la atención de los analistas más experimentados y despertó el interés del público. La novedad inyecta una dosis extra de adrenalina a la jornada y eleva las expectativas sobre el resultado final.

La prueba cuenta con un incentivo adicional de peso: una bolsa especial de $27.040. Esta recompensa está destinada a yeguas de cuatro años, ganadoras de una carrera, tanto nacionales como importadas. El aliciente económico garantiza una lucha sin cuartel por el primer lugar del podio.

Detalles de la nómina: Quinta Válida

Un total de nueve ejemplares se verán las caras en la distancia de 1.400 metros. Entre las inscritas destaca la presencia de una sola yegua importada, cuyo historial reciente muestra un fallo considerable en su actuación previa.

En otro orden de ideas, el preparador Fernando Parilli Tota confió la responsabilidad a la castaña Orolinda. La hija de Gala Award contará nuevamente con los servicios del jinete profesional Jaime Lugo Jr. La pupila del Stud “Z.M” registra un triunfo en 16 presentaciones, pero su desempeño más reciente es alentador: terminó cuarta a solo cinco cuerpos y tres cuartos de Rose Sensations en un lote superior. Los expertos advierten sobre su potente atropellada, la cual será clave en los metros finales.

Un cierre con drama y carnaval: 1.400 metros

Con la adrenalina a flor de piel, la distancia de 1.400 metros promete una exhibición de alto nivel. Existe una paridad tan estrecha entre los participantes que el resultado final es un enigma; este escenario representa un verdadero rompecabezas para los analistas. Un posible impacto de Orolinda lejos de las apuestas principales significaría un dividendo capaz de financiar los carnavales de los más audaces.