Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el sábado 14 de febrero

El Hipódromo de Gulfstream Park, ofrece una llamativa cartelera para el sábado 14 de febrero, donde en esta ocasión doce carreras se robarán la atención.

Este día nos trae varias pruebas interesantes, con la participación de muchos profesionales de diferentes nacionalidades. El Royal Delta Stakes (G3) será la prueba estelar de la tanda romántica, con $175,000 en premios a 1 1/16 millas sobre arena.

Análisis de las carreras y picks para Gulfstream Park

La primera carrera será en 1,000 metros sobre grama, siendo una prueba de Maiden Special Weight de $84,000. A continuación, nuestras recomendaciones.

Primera Carrera | 1.000m, grama (1:20 p.m. VEN)

R.P.Byrne (Ire) (2): Esta de Wesley Ward está en su punto para salir airosa.

Delightful Darling (4) : Dato atrasado. Tienen rato esperándola.

Fleeting Moon (9): La dupla de Mario Gutiérrez y Brian Lynch tiene 50% de efectividad.

Segunda Carrera | 1.664m, tapeta (1:50 p.m. VEN)

Maktub (3): Con la pasada quedó listo para anotarse a ganador aquí

Wannabeeloved (8): Veterano en la distancia, no lo olviden.

River Of Time (5): Favorecido por el descargo. En Gulfstream park lleva 2 triunfos.

Tercera Carrera | 1.400m, arena (2:20 p.m. VEN)

Etendre (5): Sube de precio, pero lleva dos al hilo y monta Castellano.

Brother Brad (6): Es el compañero de cuadra del 5. Está de turno. Pendientes.

Endrick (1): Corre bien la distancia. El puesto lo ayuda en esta ocasión.

Cuarta Carrera | 1.000m, grama (2:50 p.m. VEN)

Elenique (8): Pat Biancone le coloca gríngolas. Su pedigrí la respalda.

Princess Paulina (2): Debuta con siete briseos para “Kikito” y lleva cinco libras menos.

Justice Prevails (6): Cambia de cuadra y lleva atractiva monta de Mario Gutiérrez.

Quinta Carrera | 1.100m, tapeta (3:20 p.m. VEN)

Silicium (Fr) (6): Ya ganó en esta misma superficie. Tiene todo para repetir.

Zolene (4): Correrá cerca de la velocidad y Katie Davis la hará rendir.

Always Ready (5): Es bajada de precio y de distancia. No la olviden.

Sexta Carrera | 1.000m, sintética (3:50 p.m. VEN)

David’s Kitten (4): En su pasada carrera mejoró muchísimo, aproximadamente unos 14 cuerpos. Nolan Ramsey lo regresa castrado. Ya recuperado de la operación, incluye el Lasix por primera vez.

Séptima Carrera | 1.600m, arena (4:20 p.m. VEN)

Grande (6): Tiene como reaparecer por lo alto. Luce muchísimo.

Praetor (8): El trabajo de Chad Brown con estos caballos que tienen +180 días sin correr, es fenomenal.

Back Em Up (3): Tiene velocidad y en la distancia lleva 14-5. Se ha medido con superiores.

Octava Carrera | 1.600m, grama (4:50 p.m. VEN)

Bessamay (3): Favorita en dos ocasiones, ha perdido unas increíbles. Va por el desquite.

Freaky (5): Ha volado en sus briseos previos. Es ideal para combinar.

Capricious Outcome (8): Castrado, primera vez con Lasix y con Gríngolas.

Novena Carrera | 1.100m, tapeta (5:20 p.m. VEN)

Let’s Dance Again (9): La monta de Mario Gutiérrez marcará la diferencia aquí.

Happy Ride (6): Por lo liviano que va, no hay que subestimarla.

Plum Irish (2): Ha ganado dos seguidas pero este es otro lote. Sorpresa en puerta.

Décima Carrera | 1.700m, grama (5:50 p.m. VEN)

Vixen (1): Invicta en la grama de este hipódromo, ha corrido en circuitos superiores y Mark Casse le da la responsabilidad a Miguel Vásquez. Es el dato clave para hoy.

Undécima Carrera | 1.700m, arena (6:20 p.m. VEN) - Royal Delta G3

Alpine Princess (1): La de Brad Cox es una excelente corredora del tiro.

Shred The Gnar (4): Tres al hilo, entre ellas un G3 en Churchill Downs. Gran rival.

Drexel Hill (7): Dato de Darwin Dumont. Tiene como correr cerca y atacar fuerte.

Duodécima Carrera | 1.600m, grama (6:50 p.m. VEN)