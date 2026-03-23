Kentucky Derby: El jinete venezolano Junior Alvarado listo para conquistar el Florida Derby G1, que reparte 1 millón de dólares

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Este sábado 21 de marzo se dio a conocer los puestos de partida del Florida Derby G1 a correrse este fin de semana en Gulfstream Park, que además es la última semana del Championship Meet de invierno en Florida, y como es costumbre, cierra con esta emblemática carrera en 1,800 metros, que forma parte de la serie de carreras clasificatorias camino al Kentucky Derby G1.

Kentucky Derby: Favoritos para el Florida Derby G1

Como se dijo al comienzo, fueron publicados los nueve potros que buscarán los 100 puntos. Por ende, le garantiza estar presente en la edición 152 del Derby de Kentucky a correrse el 2 de mayo en Churchill Downs. La edición 75 del Florida Derby G1 será la última carrera de una cartelera de 14 competencias y que repartirá 100-50-25-10-5 a los cinco primeros finalistas.

Chief Wallabee, subcampeón del Fountain of Youth G2 el mes pasado en apenas su segunda carrera, fue designado como el favorito sobre ocho rivales durante el sorteo de posiciones de salida del sábado para el Florida Derby G1 y $1 millón que se celebrará el 28 de marzo en Gulfstream Park.

El entrenador del Salón de la Fama, Bill Mott, quien entrena a Chief Wallabee para Michael y Katherine Ball, busca su primera victoria en el Derby de Florida. El año pasado quedó segundo con Sovereignty, el eventual campeón de tres años y Caballo del Año.

Esta carrera de 1 1/8 millas (1,800 m) para caballos de 3 años que debutó en 1952 en la serie clasificatoria ha producido 63 ganadores en carreras de la Triple Corona, 25 de ellos ganadores del Kentucky Derby.

Enemigos para considerar

Commandment, propiedad de Wathnan Racing y entrenado por Brad Cox, es el segundo favorito en el Florida Derby G1, tras ganar el Fountain of Youth. Nearly, de Centennial Farms, llega invicto con tres victorias consecutivas y es tercer favorito, montado por John Velazquez y entrenado por Todd Pletcher.

The Puma ha mostrado buen desempeño en recientes carreras y será montado por Javier Castellano para Gustavo Delgado, la misma dupla ganadora del Kentucky Derby G1 con Mage 2023.

Albus, Wayne’s Law, Radiand Rebels, Timeless Victory y Gregarious completan la nómina de este evento que inicia a las 6:42 p.m. hora loca.