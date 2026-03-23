Kentucky Derby: Renegade con la dupla efectiva de Ortiz Jr. y Pletcher listo para conquistar el Arkansas Derby G1

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Una vez más, el hipódromo de Oaklawn Park servirá de escenario para la última prueba clasificatoria que se corre en este circuito ubicado en Arkansas, en la ruta para el Kentucky Derby G1.

El óvalo ubicado en Hotspring presentará una cartelera de 14 carreras este sábado 28 de marzo, con la disputa de seis pruebas selectivas que incluye el Oaklawn Mile Stakes G3 de $300,000. El Fantasy Stakes G2 de $750,000, clasificatoria al Derby Oaks G1, y la prueba central de la tarde, el Arkansas Derby G1 de $1,5 millones en premios.

Kentucky Derby: Renegade sale como favorito en el Morning Line

El Arkansas Derby G1 otorgará 100-50-25-15-10 puntos de clasificación a sus cinco primeros finalistas, y fueron inscritos nueve potros. Renegade, entrenado por Todd Pletcher, ganador del Sam F. Davis Stakes, contará con la monta de Irad Ortiz Jr., quien busca un cupo para el Kentucky Derby G1 con este hijo de Into Mischief.

Entre sus rivales se encuentra Silent Tactic, que será el único caballo que competirá en las cuatro carreras clasificatorias en Oaklawn después de terminar segundo en el Smarty Jones Stakes el 3 de enero, ganar el Southwest Stakes G3 de $1 millón el 6 de febrero y terminar segundo en el Rebel Stakes G2 de $1 millón el 1 de marzo.

Mientras que Litmus Test, ganador de Los Alamitos Futurity G2, entrenado por el miembro del Salón de la Fama Bob Baffert, y Blackout Time de Kenny McPeek, terminaron tercero y cuarto, respectivamente, en el Rebel Stakes G3.

La nómina del Arkansas Derby G1 la completan: Redland Rebels, que también está inscrito en el Florida Derby G1, Silent Tactic, Blackout Time, Taptastic, Napoleon Solo y Exosome. Esta prueba será la número 13 de 14 para la jornada e inicia a las 7:48 p.m. hora local.