INH multa a jinete ganador de meeting por uso indebido del látigo

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La tarde de este domingo el hipódromo La Rinconada contó con una programación de 12 carreras como parte de la 13 reunión del primer meeting donde el monto sellado del 5y6 nacional llegó a los 400 millones de bolívares recaudados.

La Rinconada: Jinete ganador de meeting es multado por el INH

En la segunda de las válidas del 5y6 nacional de este domingo en el hipódromo La Rinconada se corrió una prueba reservada para caballos nacionales o importados de seis y más años, ganadores de una y dos carreras en distancia de 1.300 metros, donde participaron diez ejemplares por un premio de $28.730 a repartir.

En dicha competencia, la victoria fue para el purasangre Barbarroja, presentado por el entrenador Ramón García Mosquera y tuvo la monta del jockey profesional Yoelbis González para el Stud Los Samanes &Andrea Stable.

El tiempo oficial de la competencia fue de 81 segundos exactos para la distancia y el pago del dividendo fue de 261,92 a ganador, para el producto del semental Great Hunter en la matrona Euphoria por Evolucionist, y nacido en el Haras los Samanes Polo & Racing.

Luego de la carrera, los Comisarios de la Junta Nacional del INH indicaron que el jinete Yoelbis González del ejemplar ganador había sido multado por uso excesivo del látigo.

USO INDEBIDO DEL LÁTIGO (MULTA)

Luego de observar la repetición de la prueba esta Junta de Comisarios pudo detectar que el jinete YOELBIS GONZALEZ, hace uso indebido del látigo, fustigando de manera exagerada y excesiva a su conducido BARBARROJA N° 06. Esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al mencionado jinete, todo de conformidad a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento Nacional de Carreras.

Así lo indica la hoja de resoluciones de la Junta Nacional de Comisarios de la reunión numero 13 del primer meeting, que son publicadas en la cuenta oficial del INH en distintas redes sociales.