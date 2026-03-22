Semana Santa resuelta para los ganadores con seis del 5y6 en La Rinconada

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Este domingo 22 de marzo del 2026 se realizó en el hipódromo La Rinconada la celebración de la reunión número 13 del primer meeting del presente año con una programación de 12 carreras donde no se disputaron selectivas ni pruebas de grado y el juego de las mayorías se activo a partir de la séptima competencia general.

La Rinconada: ganadores del 5y6 en la reunión 13

La primera de las válidas del 5y6 nacional fue ganada por el ejemplar Silver Speed del entrenador Wladimir Sánchez con la monta del jockey Carlos Brito con un tiempo oficial de 79’3 en 1.300 metros,

Luego sería el turno del purasangre Barbarroja en un cerrado final que se dio por fotografía, y fue conducido por el jockey profesional Yoelbis González y entrenado por Ramón García Mosquera, el cual dejó un crono de 81 exactos en 1.300 metros.

Seguidamente, sería la oportunidad de tomarse la foto en el paddock de ganadores al ejemplar Hollywood del entrenador Jorge Salvador y tuvo la conducción del aprendiz Omar Rivas, con el cual dejó un tiempo oficial de 72’2 en 1.200 metros recorridos.

La cuarta carrera en el ciclo del 5y6 nacional sería para el importado Grand D’Oro del entrenador Carlos Luis Uzcátegui y en dupla con Jhonathan Aray para dejar un tiempo de 80’2 en 1.300 metros, por su parte, en la quinta válida del 5y6 se presentaría la sorpresa con el triunfo de Pedro Antonio con la monta del jockey profesional internacional Yonkleiver Díaz y el entrenamiento de Rubén Lanz, el ejemplar hizo 73’3 en 1.200 metros.

Por último, para cerrar la jornada hípica, la yegua importada Lady Monique presentada por el entrenador José Rafael Rojas y la monta de Johan Aranguren, se quedaría con el triunfo en la prueba de los acumulados, con un tiempo de 79’1 en 1.300 metros.

Con estos ejemplares, los cuadros con cinco ejemplares acertados fueron un total de 8655 tickets, los cuales se llevan un premio de Bs.7.011, 27, y los cuadros con los seis caballos ganadores, fueron 185 tickets ganadores, y cada uno se lleva Bs. 1.265.197,84. ($2.779 al cambio oficial del BCV).