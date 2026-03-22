Histórico: Monto sellado del 5y6 alcanza los 400 millones de bolívares

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El hipódromo La Rinconada tiene este domingo una jornada de 12 carreras con el juego del 5y6 nacional desde la séptima competencia de la programación, sin selectivas ni pruebas de grado a disputarse en la tarde dominical hípica.

La Rinconada: Ganadores de las no válidas y monto sellado

La primera carrera de la programación dominical fue ganada por el ejemplar Mufasa del entrenador Wladimir Sánchez y la monta del jockey profesional Yoelbis González con un tiempo de 79’2 en 1300 metros y un dividendo de Bs.154,22 a ganador.

Luego sería el momento de sumar la fotografía del ejemplar importado Employeeofthemonth del trainer Carlos Luis Uzcátegui y Jhonathan Aray en las riendas del mismo con un tiempo de 86,2 en 1.400 metros.

La tercera de la programación de este domingo se la llevó la yegua Belleze, pensionada de Rafael Cartolano, quien le dio la monta al aprendiz Félix Márquez la cual hizo un tiempo de 72,4 en 1,200 metros y dejó un dividendo de 117,10 ganador.

La cuarta de las no válidas fue un triunfo para el purasangre Don Cacayo, presentado por el entrenador Rubén Lanz, y la conducción del aprendiz Oliver Medina, el cual hizo un crono oficial de 74 exactos en 1.200 metros y pagó un dividendo de 282,24 a ganador.

El segundo ejemplar importado que logró la victoria este domingo fue para Khoolzan, presentado por el entrenador Gabriel Márquez y la monta del jockey profesional Johan Aranguren con el cual hizo un tiempo oficial de 79’1 en 1.300 metros y pagó Bs.120,50 a ganador.

Mientras que la última prueba no válida se la ganó el presentado de Ramón García Mosquera con la monta del aprendiz Oliver Medina en su segundo triunfo de la tarde con un tiempo oficial de 74’3 en 1.200 metros y generó un dividendo de Bs.270,20 a ganador.

Monto Sellado del 5y6 nacional en la reunión 13

Antes del inicio del juego del 5y6 nacional se informó que el monto recaudado para el juego de las mayorías, fue un total de Bs.437.824.720,00, de los cuales se van a repartir a los ganadores de los cuadros con seis caballos, un total de Bs. 236.425.348,80 y para los cuadros ganadores con cinco caballos, se entregará Bs. 61.295.460,80.

Con este monto, se consigue dos nuevos montos, al superar la cifra conseguida la semana pasada de Bs. 389.437.680,00, lo que hace superar por primera vez en el año los 400 millones de bolívares y alcanzar más de 430 millones en total.