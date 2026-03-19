¿Qué dicen los números? Estos son los ejemplares con el mejor Rating a la hora de sellar el 5y6 de la R13

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Este domingo 22 de marzo, el Hipódromo Internacional de La Rinconada se convertirá en un tablero de ajedrez hípico con la celebración de su reunión número 13. La jornada, compuesta por un robusto programa de 12 competencias, presenta una particularidad: la ausencia de eventos selectivos.

Este escenario traslada el foco de atención hacia los "lotes comunes", donde la paridad de condiciones entre los ejemplares suele deparar finales de fotografía y dividendos que desafían la lógica de los favoritos.

Sin grandes nombres de la hípica nacional en la cartelera, el espectáculo descansará sobre la pericia de los jinetes y la preparación física de los purasangres en distancias intermedias.

Speed Rating: Ejemplares 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

Para descifrar esta exigente cartelera dominical, la afición cuenta con el respaldo de Gaceta Hípica, la publicación insignia del Bloque De Armas.

Reconocida unánimemente como "La Biblia del Hipismo", esta revista trasciende el concepto de una guía de pronósticos para consolidarse como el pilar informativo del turf venezolano.

Gracias a su exclusivo y afamado sistema de Speed Rating, Gaceta Hípica reafirma su liderazgo, brindando la precisión técnica necesaria para que su fiel audiencia afronte con éxito esta jornada de gala.

Hay que recordar que el Speed Rating, es una herramienta crucial para cuantificar el rendimiento de los purasangres.

Proyecciones de Speed Rating - Reunión 13 (Domingo 22 de Marzo)

A continuación, mencionamos los ejemplares participantes para la jornada del 5y6 de la décima tercera reunión, basados en el mejor rating de sus últimas actuaciones: